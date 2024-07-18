روسيا تعلن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 33 مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم و10 مسيرات بحرية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قد أكد أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون بمنزلة إعلان حرب على روسيا، مشيرًا إلى أن الحلف يحتاج إلى الحكمة لتجنب دمار شامل.

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