مهرجان «أهالينا الصيفى» يواصل فعالياته بمركز التنمية الشبابية في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصري.





وأشار الأشموني إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يؤكد الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

وفى هذا الإطار، أشار أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى بدء انطلاق أولى فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفى بمركز التنمية الشبابية بمركز ومدينة بلبيس" وذلك بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، وأحمد هاشم، ومحمد سمير مدير الإدارة الفنية بالفرع، وهانى الأشقر مدير الإدارة الثقافية بالفرع، وفاء لبيب مدير إدارة مكتب مدير عام فرع ثقافة الشرقية، ووفيق وهبه مدير قصر ثقافة بلبيس.

وبدأت الفعاليات بإلقاء محاضرة ثقافية بعنوان "الصدق والأمانة وحرمة المال العام" للشيخ عيد الحملاوى خطيب وإمام بالأوقاف تحدث فيها عن فضل الصدق والتمسك بها والمحافظة على أداء الأمانة وحرمة المال العام و الخاص وحرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص.

ثم أمسية شعرية لشعراء نادى أدب بلبيس الأدباء المشاركون محمد عبد الحميد قصيدة - تبسمت أقداري، أحمد عثمان قصيدة يوسف، والشاعر محمود عربد قصيدة تحيا مصر، وتم عمل ورشة فنية رسم للأطفال للفنانة هند أسعد، وتم عرض لفرقة الشرقية للأراجوز لمهدى السيد وتريزا فريد وزينب عطية وأحمد حجازى.

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية أنه تم تقديم عرض فنى لفرقة بلبيس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود هنداوى إذ قدمت أغنية "مدلى بص فى عنينا" جماعى للفرقة، ثم أغنية "ما تسبنيش أنا وحدى" لشريف شاكر وغنت المطربة مروة على أغنية "ليالينا"، والمطربة فرح أغنية "مستنياك" والمطربة مروة هاشم أغنية "أنا بعشقك أنا"، وغنى الطفل زين أغنية "إن كان على القلب مافيش غيرك" والطفلة آية "مطلوب من كل وطنى" والمطربة سوزان طلعت "ودارت الأيام".

وعلى هامش الفعاليات، تم تكريم المتميزين من الأدباء والموسيقيين والموظفين كما تم تكريم أدباء الفائزين بجوائز الإقليم الأدبية، وتم تكريم المسؤولين عن ورش الخط المقامة بقصر ثقافة بلبيس.