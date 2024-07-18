تحت مظلة «التحالف الوطني».. مبادرة «أحسن صاحب» لدمج ذوي الهمم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - مبادرة أحسن صاحب





تستهدف المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، باسم «أحسن صاحب» تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الوصول إلى 10 ملايين مواطن، فضلا عن اهتمامها برفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويرصد "دوت الخليج" تفاصيل المبادرة التي تسعى لتقديم الدعم اللازم بتوفير التدريب والتأهيل للمتطوعين، وتضم 800 متطوع من «صناع الحياة مصر»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصناع الحياة. ولاقت المبادرة ترحيبا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل «قادرون باختلاف» عام 2023.

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