الرئيس الأوكراني: بوتين فشل في تحقيق أهداف الحرب

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن "بوتين فشل في تحقيق أهداف الحرب كما فشل في سياسته تجاه الدول الأوروبية".





وأضاف زيلينسكي، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب علينا تحقيق السلام في أوكرانيا خلال هذا العام. وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، قد أكد إن الولايات المتحدة ستتخلى قريبا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن واشنطن تريد قائد الجيش الأوكراني السابق زالوجني بديلا لـ زيلينسكي. وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب يخطط لوضع شخصية أكثر قبولا في حكم أوكرانيا للتفاوض مع موسكو.

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