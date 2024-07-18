ضبط 82 ألف مطبوع تجارى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 01:29 مساءً - إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بمحافظة القاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على (82000 مطبوع تجارى عبارة عن علب كرتونية وإستيكرات لمنتجات خاصة بشركات محلية وعالمية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.