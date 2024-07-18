الشباب والرياضة تستمر في تدريب عضوات أندية الفتاة على الحرف اليدوية بمحافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 03:31 مساءً - استمرارا لتنفيذ الورش الحرفية اليدوية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضه تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " والتي تنفذ بمراكز الشباب بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة .

شهدت محافظة بورسعيد تدريب الفتيات من خلال "ورشة خرز وكورشيه " لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الإستاد، حيث تم تدريب الفتيات على أعمال الكروشيه والخيوط المستخدمة وأنواع الغرز المختلفة ،بالإضافة الى كيفيه إستخدام الخرز لعمل اكسسوارات متنوعة.

تتضمن مبادرة صيف شبابنا والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الصيفية مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج للشابات بالمحافظات ، وتتضمن ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات مختلفة من أجل تعزيز مهاراتهن وتطوير قدراتهن، وتوفير فرص للتعلم المستمر.