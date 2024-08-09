جمهور مهرجان العلمين الجديدة يستقبل كريم عبد العزيز بتحية خاصة فى عرض مسرحية السندباد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - استقبل جمهور مدينة العلمين الجديدة النجم كريم عبد العزيز في عرض السندباد بتحية خاصة، حيث قاموا بالتصفيق الحار لمدة طويلة تعبيراً عن سعادتهم، وحرص عدد كبير من الجمهور على الحضور وكانت أولى ليالى المسرحية كامل العدد والتي أقيمت على مسرح يو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في إطار تعاون الشركة المتحدة مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب النجم كريم عبد العزيز، كل من نيللي كريم، ومصطفى خاطر وسامى مغاورى وويزو، وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.