انت الأن تتابع خبر استقبل تردد قناة dmc وتابع أحداث مسلسل وبينا ميعاد الحلقه 16 الجزء الثانى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم عشاق الدراما باستقبال تردد قناة dmc لمتابعة أحداث مسلسل وبينا ميعاد الحلقه 16 الجزء الثانى، لما حققته الحلقة السابقة من رواجا كبيرا وتفاعل من الجمهور المتابع للمسلسل بشغف، فبعد أن تمكن الجزء الأول من تحقيق نجاح ساحق أثناء عرضه العام الماضي، قرر فريق العمل طرح الموسم الثاني من المسلسل لمناقشة المزيد من القضايا الاجتماعية وقضايا الأسرة وتربية الأبناء وعلاقة الأبناء بالآباء والأمهات.

تم عرض الحلقة رقم 15 من المسلسل أمس في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة dmc، حيث تقدم القناة حلقة جديدة من المسلسل من السبت إلى الأربعاء، وتأتي الإعادة الأولى للحلقة في تمام الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرا، بينما يذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة قناة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الحادية عشر وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ويعاد المرة الثانية الساعة الخامسة مساءً، بينما الحلقة رقم 16 من المقرر عرضها يوم السبت الموافق الثالث من فبراير ولاستقبال تردد قناة dmc

يتم إدخال الإحداثيات التالية:

التردد: 12092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل التصحيح: 6/5

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يضم المسلسل فئة من أبرز الفنانين والفنانات وهم:

شيرين رضا بطلة المسلسل.

صبري فواز.

بسمة.

مدحت صالح.

وفاء صادق.

خالد أنور.

محمد سليمان.

نادية رشاد.

داليا شوقي.

قصة مسلسل وبينا معاد