انت الأن تتابع خبر ثبتها الآن .. تردد قناة المحور الجديد 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة المحور واحدة من أشهر القنوات المصرية في الوقت الراهن علمًا بأن القناة ليست جديدة بل أنها موجودة منذ عدة سنوات، مع العلم ان القناة تعرض عدد من البرامج المميزة التي ينتظرها المشاهدين بفارغ الصبر، خلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد لقناة المحور على النايل سات 2024.

تردد قناة المحور Mehwar TV على النايل سات

من الجدير بالذكر أنه مع بداية عام 2024 تم تغيير عدد كبير من ترددات النايل سات من أبرزهم تردد قناة المحور من أجل الحفاظ على جودة البث عالية صوت وصورة، وإليكم بيانات التردد الجديد:

التردد: 11137.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ALMehwar 2 على النايل سات

يمكن أيضًا استقبال قناة المحور 2 على القمر الصناعي النايل سات وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 11488.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة المحور دراما الجديد على النايل سات

من الجدير بالذكر أن قناة المحور دراما تعرض عدد مميز من المسلسلات المصرية والعربية، وإليكم بيانات القناة على النايل سات:

التردد: 11137.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

برامج قناة المحور 2024

قنوات المحور مملوكة لمحمد منظور أحد أهم رجال الأعمال المصريين، ويقع المقر الرئيسي للقناة في القاهرة علمًا بأن تأسيس القناة كان في عام 2005، علمًا بأن المحتوى الإخباري يمثل 70% باقي المحتوى ما بين عرض المسلسلات بالإضافة إلى البرامج الترفيهية، وإليكم أبرز البرامج التي تعرضها القناة: