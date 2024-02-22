انت الأن تتابع خبر تردد قناة كراميش الجديد 2024 نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد تردد قناة كراميش عدة تعديلات خلال فترة زمنية وجيزة، حيث دائماً ما كان يتفاجئ المستخدمون والمتابعون لها من أطفالنا أو أولياء أمورهم، بتوقف عمل تردد sd الخاص بالقناة على نايل سات، وهو الأمر الذي تكرر بشكل مستمر بدون تنوية مسبق من إدارة القناة، وكان يأتي كنتيجة لرغبة من القائمين عليها في تحسين جودة العمل الخاصة بالقناة، والتغلب على مشاكل التشويش في الصورة في بعض الأماكن على مستوى الوطن العربي، لذا سنخصص تلك المقال لمعرفة طريقة استقبال التردد الجديد لقناة كراميش أطفال .

ويمكن بكل بساطة لكل أمهات أطفالنا الصغار ، تنزيل تردد قناة كراميش أطفال الجديد 2024، الذي يمكن من خلاله اسقتبال المحتوى ومشاهدة القناة من خلال التردد التالي:

التردد: 11470 / 11559 (v) .

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش عرب سات sd

واختفى تردد قناة كراميش على عربسات لفترة بسيطة قبل أن يعود للعمل مجدداً، بجودة أعلى، ويمكن استقباله بتقنية sd عتلى الرسيفر العادي من خلال القيم التالية:

التردد: 11390

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

وتهتم قناة كراميش في ثوبها الجديد الذي لقى استحساناً كبيراً لدى الأطفال على تقديم المحتوى الغنائي التعليمي، بعد أن حققت أغاني القناة ملايين المشاهدات على مواقع يوتيوب وفيسبوك بشكل يومي، وتعمل القناة خلال خطة العمل للعام الجديد على إنتاج مزيد من الأناشيد الدينية والأغاني التعليمية بميزانية كبيرة لتحسين جودة الصورة التي اشتكى منها أغلب المشاهدين في السنوات الماضية، بسبب انخفاض جودة الكليبات، مما اضطر إدارة قناة كراميش لفتح ملف إعادة التطوير في البرامج المعروضة، وتحسين الجودة بشكل عام.