انت الأن تتابع خبر مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور الفنانين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل نقيب المهن الموسيقية المصرية، الفنان مصطفى كامل، بحفل زفاف ابنته فرح، مساء السبت، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

واحتضن كامل ابنته في مشهد مؤثر خلال تأدية الفنان مدحت صالح أغنية "بنتي وحبيبتي"، وابتعد بعدها عن المسرح والكاميرات، وهو يحاول مسح دموع الفرح وسط المعازيم، وترك صديقه الفنان مدحت صالح يواصل الغناء.

وحضر حفل الزفاف أحمد عصام، ومحمد منير، ونادية مصطفى، وصبري فواز، وبشرى، وغيرهم من الفنانين وأعضاء نقابة المهن الموسيقية.

كما صعد الفنان تامر حسني إلى المسرح، وأدى أغنيته الشهيرة "حلو المكان" مع مصطفى قمر، ومصطفى كامل، وحميد الشاعري، وقدم أغنية "هدلعني"، و"كل مرة" وشاركه الغناء الفنان دياب.



وتألق عدد من نجوم الغناء في حفل الزفاف، بتقديم عدد من أغنياتهم، أبرزهم وليد توفيق، أحمد جمال، محمد حماقي، محمد محيى، محمود الليثي، بوسي، وحمادة هلال .