انت الان تتابع خبر تردد القناة المغربية الرياضية الجديدة 2024 لمتابعة البرامج.. اظبطها الآن والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - مع اقتراب انطلاق أوليمباد باريس 2024 وحصول القناة المغربية الرياضية على البث المباشر لاوليمبياد كثر البحث بشكل كبير في الوطن العربي عن التردد الجديد لقناة المغربية الرياضية من كل محبي الرياضة لمتابعة مباريات كرة القدم من خلال القناة بشكل مجاني فهي تعد أحد أفضل القنوات الرياضية التي تهتم بتقديم استديو تحليلي للمباريات والبطولات العربية والعالمية إليكم الترددات الحالية لقناة المغربية الرياضية على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات خلال سطورنا التالية.

تردد القناة المغربية الرياضية

قامت إدارة قناة المغربية الرياضية بتغير الترددات الخاصة بالقناة حرصا منها على نقل مباريات الأندية المغربية والمنتخبات العربية في البطولات الافريقية لكل مشاهدي القناة بصورة نقية وجودة عالية وجاءت الترددات على النحو التالي:

تردد القناة المغربية الرياضية على (النايل سات)

تردد القناة: 11476.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القناة المغربية على (العرب سات)

تردد القناة: 12683.

القمر الصناعي: العرب سات.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD..

تصحيح الخطأ:3/4

خطوات ضبط تردد القناة المغربية الرياضية

إليكم خطوات ضبط الترددات الحالية لقناة المغربية الرياضية على الريسيفر الخاص بكم لمتابعة مباريات الأندية المغربية والعربية في اوليمباد باريس بشكل مجاني من خلال القناة ويتم ضبط تردد القناة على الأقمار الصناعية كما يلي:

النقر على زر القائمة بجهاز التحكم.

التوجه إلى قائمة الاعدادات.

الانتقال إلى قائمة الترددات.

حدد خيار إضافة تردد جديد.

تحديد القمر الصناعي.

أكتب تردد القناة المغربية الرياضية كما وضحناه لكم من خلال السطور السابقة بشكل صحيح.

أكتب كافة البيانات الخاصة بقناة المغربية الرياضية مثل معدل الترميز والاستقطاب وأيضا معامل تصحيح الخطأ.

الضغط على زر البحث.

انتظر بضع دقائق لتحميل القناة.

بعدها سوف يتم استقبال قناة المغربية الرياضية على جهاز الاستقبال الخاص بك.

برامج القناة المغربية الرياضية

تعرض القناة المغربية الرياضية باقة من مختلف البرامج الرياضية ومنها: