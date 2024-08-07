انت الان تتابع خبر لولو صارت شرطيه.. تردد قناة وناسة على نايل سات وعرب سات2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يحب الاطفال قناة وناسة لأنها تبث باقة متميزة من الأغاني الممتعة والتعليمية كما تقوم بعرض الكثير من البرامج الشيقة، تبحث الكثير من الأمهات عن التردد الجديد لقناة وناسة لمواصلة الاستمتاع بالمشاهدة المسلية دون شوشرة أو تقطيع شبكة، لذا أحضرنا لكي التردد الجديد الخاص بالقناة وكيفية تثبيتها.

التردد الجديد لقناة وناسة بجودة عالية

قناه وناسه تحرص على البث بافضل جوده عاليه لذلك تستخدم ترددات حديثه لمراقبه التكنولوجيا والتطور الحديث في عالم الترددات حتى لا يشعر المشاهد بالازعاج عند وجود اي تشويش على الترددات القديمه او عدم الجوده في الصوت والصورة، لذلك يتم بث قناة وناسة كيدز على قمر النايل سات عبر التردد التالي الموجود أمامك:

قمر صناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد:

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة البث:

تردد قناة وناسة على العرب سات

يتم بث القناة بجودة عالية على قمر عرب سات على التردد التالي:

تردد القناة:

قمر: عرب سات.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة البث:

معدل الترميز: ¾.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة بالخطوات

يمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة وناسة كيدز بطريقة بسيطة دون مساعدة خارجية بالخطوات التالية: