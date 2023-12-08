انت الان تتابع خبر وهو على الهواء مباشرة.. الفلكي الشهير ميشال حايك يثير الفزع : أشعر بالخوف على هذه الدولة العربيه مما سيحصل فيها خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المتنبئ اللبناني ميشيل حايك، في ليلة رأس السنة، خلال حلقة عرضت عبر قناة mtv اللبنانية. عن توقعاته بشأن أبرز الأحدث التي ستحصل في الدول العربية بالسنة الجديدة.

واشتهر المتنبئ اللبناني ميشيل حايك، في توقعاته خلال الأعوام الماضية، والتي يتحدث عنها في نهاية كل عام، والتي يُصيب في بعض التوقعات، ويخيب في أخرى، والتي تبقى مجرد توقعات، بناء على علم الفلك والأرقام التي يشتهر بها.

وفيما يلي توقعات ميشال حايك 2023 عن فلسطين:

- دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارين

- نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين

- مهمة اسود العرين غير وهمية وتشق طريقها

- السلام سيغزو غزة

- جنون عسكري في جنين

- القدس الشرقية ارض الشرارات

- كل الثورة ستكون ستتغنى ب محمد عساف

توقّعات ميشال حايك لـ السعودية 2023

انحراف الأنظار عن موسم الرياض نتيجةَ حدث مفاجئ.

أجندة القيادة السعودية “دسمة” ومليئة بالتطورات السياسية والأمنية، وتستدعي “تأهّباً وتحرّكاً وضرباً بيدٍ من حديد”.

سؤالان كبيران في السعودية: مَن سيكون ولي العهد الجديد؟ ولماذا سيكون ولي عهد جديد؟؟.

تركي آل الشيخ يقود معركة في وجه “الحساد”.



“التعصب” ينتقم من “الانفتاح“.

سفيرة السعودية في أمريكا لن تبقى فقط في هذا المنصب.

حجر الكعبة سيعبّر عن شيء جديد بحدث متصل به.

محمد بن سلمان يجري مواجهة ومصالحة في آنٍ واحد.

الحزن يكثر زياراته للعائلة المالكة في السعودية.

انتفاضة استباقية من محمد بن سلمان لقطع الطريق على كل جديد بملف جمال خاشقجي.

الملك سلمان في أوج مرحلة تتداخل فيها الحقائق والشائعات.

مبنى سعودي يخطف الأنظار.

غليان بسيط داخل أسرة الملك.



عنوان الضجة في السعودية يترواح بين التصفية والإعدام.

تسرّب واحدة من محاولات الإطاحة بالعرش السعودي إلى العلن.

غيمة قلق على الفنان محمد عبده تتحول إلى هستيريا جماهيرية.

تشكّل غيوم مفاجئة في سماء السعودي تلفت كلّ الأنظار.

مشايخ السعودية ورجاء الدين في أزمات متلاحقة، والداعية سلمان العودة: “ينتظر على نار”.

توقعات ميشال حايك لـ الأردن 2023



الأضواء ستتسلّط مجدّداً على الفنان المعتزل أدهم نابلسي.

حدثان داخل العائلة الهاشمية.

قضية الأمير حمزة رغم كل الإجراءات لم تنتهِ.

ولي العهد الأردني بخطوة خطيرة تتخطى ولاية العهد.

مخطط لضرب الخاصرة العسكرية البحرية للأردن.

القطاع السياحي الأردني ينفض الغبار عن نفسه ويعود.

مسلسل الإضرابات الأمنية يعود وبمستوًى أعلى