انت الأن تتابع خبر ما أبغى أروح للطريق الغلط.. رسالة متداولة لفتاة تشتكي من عدم زواجها بعد تقدمها بالعمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت فتاة رسالة لطبيبتها المعالجة تشتكي فيها من تقدمها في العمر وعدم زواجها حتى الآن.

أحس بالنقص

وجاء نص الرسالة: دكتورة عادي اتضايق إني ما تزوجت؟ عمري 29 وموظفة في الصحة ومكملة دراستي ولله الحمد بس كل صحباتي حولي متزوجين وأحس بالنقص.

وأضافت: وعليه فكرة مو أنا رافضة فكرة الزواج أو متكبرة لا أبدا بس ما في أحد يتقدم.

جميلة جدا وشخصيتي مرة حلوة

وتابعت: وما أشوف فيني شيء يعيق الحمد لله جميلة جدا وشخصيتي مرة حلوة وأنا بنفسي مستغربة هالشيء.

وواصلت: والصدق ما كنت مهتمة بالأمر هذا أقول وقت ما يكتبه ربي بيجي النصيب بس هالفترة انضغطت مرة بسبب هالموضوع وزاد الكلام وصرت أحس إن فيه شيء غلط مدري كيف.

احتاج رجل بحياتي