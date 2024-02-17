انت الأن تتابع خبر احرصي على تناول هذا المشروب يوميا.. يقلل من ارتفاع ضغط الدم “القاتل الصامت” والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم يعتبر من الحلات الصحية التي يعاني منها العديد من الأشخاص، وهذه الحالة مرتبطة بطريقة مباشرة بالنظام اليومي الذي يعيش عليه الإنسان، فتناوله أنواع الطعام الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح أو أنواع الأطعمة المصنعة يجعل الأمر أكثر سوء وتعقيد.
مشروب يومي لعلاج ارتفاع ضغط الدم
- يعرف ارتفاع ضغط الدم باسم “القاتل الصامت”، وهذا لأنه في الكثير من الحالات يظهر بدون سابق إنظار، أي بدون أعراض، ففي حالة زيادة قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية بشكل شديد، فهذا قد يجعل المريض يواجه العديد من التغيرات الملحوظة، التي من الممكن أن تزيد من خطر إصابته بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.
- وعلى الرغم من خطورة الأمر فهناك بعض التغيرات التي يمكن أن يقوم بها المريض لتساعده على تقليل الخطر بشكل كبير، ولهذا نجد العديد من خبراء الصحة ينصحون بتناول عصير الطماطم يوميًا، فقد أثبتت العديد من الدراسات قدرته في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وتقليل القراءات.
- فعندما يبحث المريض عن أفضل أنواع الخضروات أو الفاكهة التي يمكنه أن يقوم بتناولها لتقليل ضغط الدم المرتفع، فدائمًا ما ينصح بتناول عصير الطماطم، فقد أشار أحد الأبحاث المؤخرة عن الآثار الإيجابية لهذا العصير الساحر، فقد استطاع أن يثبت قدرته على التقليل من ارتفاع ضغط الدم، وأيضًا الكوليسترول لدى الأشخاص المهددون بخطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة.