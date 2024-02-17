انت الأن تتابع خبر احرصي على تناول هذا المشروب يوميا.. يقلل من ارتفاع ضغط الدم “القاتل الصامت” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم يعتبر من الحلات الصحية التي يعاني منها العديد من الأشخاص، وهذه الحالة مرتبطة بطريقة مباشرة بالنظام اليومي الذي يعيش عليه الإنسان، فتناوله أنواع الطعام الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح أو أنواع الأطعمة المصنعة يجعل الأمر أكثر سوء وتعقيد.

مشروب يومي لعلاج ارتفاع ضغط الدم