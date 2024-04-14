انت الأن تتابع خبر عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ وذكرت في القرآن الكريم.. تقضي على الإمساك في 5 دقائق فقط وتعتبر الحل الأمثل لتنظيف القولون من البراز المتحجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت شجرة السدر أربع مرات في القرآن مرتان فى سورة النجم، ومرة فى سورة سورة سبأ، ومرة فى سورة الواقعة، ولها فوائد كثيرة ومتعددة ومنها: يُنتج منه العسل والذي يعدّ أجود أنواع العسل وأغلاه.

ويحتوي السدر

علي مضادات للأكسدة وله فوائد قيمة. يساعد مغلي أوراق السدر على تنقية الدم والأمعاء. ويُستخدم ورق السدر المطحون والمخلوط مع الماء للمساعدة علي جبر كسر العظام. كما يُستخدم في دباغة الجلود وتلوين الملابس» لاحتوائه علي مادة دبغيّة.

فوائد شجرة السدر

تستخدم ورق شجرة السدر لعلاج العديد من المشاكل الصحية، وذلك بفضل خصائصه المطهرة واحتوائه على الكثير من المعادن والعناصر الغذائية، مثل الحديد الماغنيسيوم والكالسيوم ومضادات الإلتهاب. وهي من الأوراق المعروفة بنبات النبق. وقد استخدم في الطب الصيني القديم.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي

استخدم ورق هذه الشجرة لسنوات عديدة كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، بسبب قدرته على التقليل من أعراض عسر الهضم، علاج مشاكل الإمساك، التخلص من الغازات وانتفاخ البطن. بالإضافة إلى أنه يعمل بمثابة مسكن فعال لآلام المعدة.

يعالج الإمساك

ويستعمل منقوع اللحاء الخارجى للسدر كمُسِهل، ويقلل من أعراض الإمساك مثل الانتفاخ وآلام المعدة وصعوبة التبرز عند البالغين، ويساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار لدى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول ويساعد على علاج وتخفيف الأمراض الجلديّة والتهابات الحلق والقصبة الهوائيّة، ورد فى كتاب الطب المصرى القديم أنّ المصريين القدماء استخدموا السدر فى التحنيط.

علاج مشاكل الجلد

تساعد أوراق هذه الشجرة في الحفاظ على صحة الجلد والتقليل من التهابه واحمراره. بالإضافة إلى دورها في الحماية من أضرار الجذور الحرة بسبب احتوائها على مضادات الإلتهاب ومضادات الأكسدة. لذلك، يُنصح باستخدامها لعلاج مشاكل الجلد والتخفيف من تهيّجه في حالات الالتهاب.

علاج السكري

قد تعمل أوراق شجرة السدر على خفض مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى أن خصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والاعتلال العصبي. فوفقاً لدراسة أجريت على الحيوانات، تبيّن أنّ الفئران التي تتغذى من أوراق السدر كانت نسبة السكر في الدم لديها أقل من تلك المسجّلة عند الفئران الأخرى.

لذلك، قد يساعد دمج أوراق السدر مع الأدوية على خفض مستويات السكر في الدم، لأنها تحتوي على مركبات طبيعية مثل الصابونين والبوليفينولات التي تساعد في تعزيز إفراز الأنسولين وخفض مستويات الغلوكوز في الجسم.

تعالج أمراض القلب

تساعد الأوراق في خفض ضغط الدم المرتفع، تعزيز تدفق الدم وإرخاء الشرايين بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أنّ هذه الأوراق قادرة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم بسبب احتوائها على الصابونين، مما يجعلها مفيدة لصحة القلب.

تعالج الأمراض السرطانية