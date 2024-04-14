انت الأن تتابع خبر مصر | بشرى سارة لكافة المواطنين بشأن صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة الأسر (طريقة التسجيل للحصول على الدعم ) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف معاش تكافل وكرامة بـ الزيادة الجديدة عن شهر ابريل 2024 لجميع المستحقين من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

وكانت قد انتظمت عملية صرف معاش تكافل وكرامة بـ الزيادة الجديدة عن شهر مارس2024 من ماكينات الصراف الآلي atm .

يستفيد من الزيادة الجديدة على معاش تكافل وكرامة أصحاب الدعم ومستفيديه البالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن من جميع محافظات الجمهورية المختلفة.

ووفق وزارة التضامن الاجتماعي، يتقاضى معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن، بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، بجانب تمتعهم بالعديد من الخدمات المتميزة مثل مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي، والصحة .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

طريقة استراجاع قبض معاشل تكافيل وكرامة المفقود:

من جانب آخر يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة لـ استرجاع صرف معاش تكافل وكرامة الذى تم وقفه وسبب إيقاف المعاش الشهري .

كما يتساءل الكثير من مستحقي معاش تكافل وكرامة عن مزايا كارت ميزة وأيضا عن أماكن وطرق صرف المعاش.

وفى السطور الآتية نوضح التفاصيل ...

جدير بالذكر أن معاش تكافل وكرامة يصرف بشكل شهري بداية من يوم 15 من كل شهر.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يمكنك عمل استعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكالف وكرامة:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

خطوات تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة

يتم تفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة 2023 وفق الخطوات التالية:

- يجب أن يقوم المستفيد بالاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات وفق إرشادات موظف خدمة العملاء في البنك لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة لمستفيدي تكافل وكرامة.

- في حال عدم معرفة المستفيد كيفية تفعيل الكارت، يذهب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة من محل سكنه لتفعيل فيزا ميزة، ويقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية بتفعيل الباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد من خلال الدعم الفني، ليتم تنشيط فيزا ميزة، ويبدأ المستفيد في السحب بعدها.

شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة