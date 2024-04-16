انت الأن تتابع خبر استعيدي شبابك بمعجزة الجمال: الكريم الطبيعي الفائق لتقشير البشرة والجسم ومحاربة التجاعيد والجلد الميت بفعالية منذ الاستخدام الأول! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكنك أن تتخلصي من أي تجاعيد على البشرة والجسم وإزالة الطبقة الخارجية من الجلد الميت، حيث توجد أكثر من طريقة من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تستخدم حتى يتم تفتيح البشرة، وإزالة خلايا الجلد الداكنة، وإليكم أفضل المكونات التي يمكن أن تستخدم حتى يتم تفتيح الجلد سواء بشرة الوجه أو الجسم حيث تتوفر أكثر من وصفة فعالة للغاية للتخلص من مشكلات اسمرار الجلد.خلطة الليمون والكربونات لتقشير الوجه

تعتبر تركيبة الليمون الكربونات من أفضل ما يتم استعماله من وصفات منزلية فعالة تساهم في تقشير الجلد بقوة حامض الليمون، ومادة الكربوناتو الفعالة التي تسهم في إزالة لون البشرة الغامق وتجديد خلايا البشرة واستعادة نضارة الجلد مرة أخرى،

ويمكنك أن تقومي بمزج كمية ملائمة من عصير الليمون مع القليل من الكربوناتو، والقليل من ماء الورد مع النشا، ويتم مزج كل المكونات.

وتفرك البشرة بشكل جيد ومن ثم يغسل الوجه، وترطب البشرة عن طريق استعمال زيت الزيتون أو زيت اللوز.تقشير البشرة بالفازلين والملح

وصفة الفازلين مع ملح الطعام من بين أفضل الوصفات التي لها دورها في تقشير كل المناطق الداكنة.

ويمكن أن تقومي بمزج الفازلين مع الملح وتقلبي المكونين معا.

ومن ثم يتم فرك الجلد بشكل جيد على أن يبقى الخليط على البشرة مدة 10 دقائق ومن ثم يغسل الجلد بماء فاتر مع ضرورة أن يتم ترطيبه بزيت اللوز أو كريم مرطب.