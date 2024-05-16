أخبار اليمن : المواصفات تنفذ نزولاً للتفتيش على محلات بيع الذهب

المواصفات تنفذ نزولاً للتفتيش على محلات بيع الذهبدشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نزولا للتفتيش على محلات بيع المصوغات الذهبية بمحافظة صعدة في إطار النزول الميداني إلى مختلف المحافظات.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها، اليوم، أن عملية النزول للتفتيش على محلات بيع المصوغات الذهبية تأتي في إطار حرص الهيئة للحفاظ على حقوق أطراف التعامل التجاري في مجال المشغولات الذهبية ومنع الغش والتلاعب بالعيارات القانونية.

وأشار البلاغ إلى أن النزول يهدف للتحقق من مدى الالتزام باستخدام الميازين المعايرة ومطابقة المشغولات الذهبية المعروضة في المحلات وضبط أدوات القياس ومنع التطفيف والتلاعب بالعيارات القانونية.

فيما أكد مدير فرع الهيئة بمحافظة صعدة، المهندس أسامة المؤيد، أن هدف النزول الميدانى الذي سيستمر أسبوعا هو الرقابة على محلات الصاغة وقطع وتجديد تراخيص لعدد 25 من محلات بيع المصوغات الذهبية.

ولفت إلى أنه سيتم معايرة ميازين بيع الذهب والتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية إضافة إلى سحب عينات للفحص والاختبار للتأكد من مطابقتها للعيارات القانونية.

ودعا المؤيد كافة أصحاب المحلات للالتزام بالمعايير والمقاييس المعتمدة وتوفير قياسات ذات موثوقية ومصداقية عالية للوصول لمستويات متقدمة في مجال القياسات والمعايرة لتنعكس بصورة ايجابية على حماية حقوق المواطن.