أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 145

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 145ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 145 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 145 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي محمود جحجوح".

وأوضح أن "جحجوح يعمل مصوراً صحفياً في شبكة فلسطين بوست، استشهد مع زوجته وأطفاله ووالدته في قصف إسرائيلي لمنزله بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 223 يوماً، استهداف الطواقم الإعلامية والصحفية في قطاع غزّة، في سياق محاولاته لطمس الحقائق وإخفاء الصورة ومنع نقل وقائع عدوانه وتوثيق مجازره.