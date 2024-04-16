"سر النكهة المثالية: اكتشف الكنز في مطبخك مع خلطة السبع بهارات الأصلية وأسرار العطارين في التتبيلة السرية! استمتع برائحة الطعام الساحرة والمذاق الفريد الذي يأسر الحواس."

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رياض - احمد صلاح - تعتبر خلطة السبعة بهارات الأصلية من البهارات المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي سر تناول طعام ذو طعم ومذاق مميز مثل المطاعم، لذلك عملت الكثير من ربات البيوت بالبحث عن طريقه يتم من خلالها تحضير السبع بهارات في المنزل وسوف نوضح لكم طريقة تحضيرها من خلال المقال التالي.طريقة عمل السبع بهارات

يتم عمل السبع بهارات المنزل من خلال عدة مكونات يتم شرائها من العطار وسوف نوصح تلك المكونات من خلال التالي.كمون.

كزبرة ناشفة.

فلفل الأسود.

بابريكا.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

قرفة.

طريقة تحضير السبع بهارات:

تحضر السبع بهارات الأصلية من خلال عدة خطوات وهي:أحضري وعاء وضعي به كمية متساوية من جميع التوابل التي قمنا بذكرها.

أعملي على طحنها داخل المطحنة الخاصة بالخلاط.

قومي بعد ذلك بتعبئتها في برطمان واستخدميه في جميع الأطعمة وسوف نلاحظ بأن تلك التوابل سوف تعطي مذاق و رائحة جيدة للأطعمة.

طريقة تحضير خلطة السمك

يتم تحضير توابل السمك وفقا لمكونات بسيطة وهي.

كمون.

كزبرة.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

بابريكا.

طريقة التحضير:

أحضري وعاء وضعي به 2 معلقة من جميع المكونات.أخفقيهم جيدا في كبة

قومي بتعبئته في برطمان واستخدميه في تتبيل السمك.

سوف تحصلي على مذاق مميز لجميع الأسماك التي تقومي بطهويها.

طريقة عمل بهارات اللحمة

تتكون بهارات اللحمة من مكونات بسيطة وهي.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

كمون.

ملح .

فلفل أسود.

كزبرة.

طريقة التحضير:

أحضري الوعاء وضعي به جميع المكونات.

ضعيها في الكبة وأخفقيها جيدا.

أستخدميها في تتبيل جميع أنواع اللحوم.

طريقة عمل الثوم البودرة. طريقة عمل الثوم البودرة

يتم تحضير الثوم بودرة وفقا لعدة خطوات بسيطة وهي.

المكونات الثوم.

ورق زبدة.

صينية.

طريقة التحضير: