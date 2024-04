انت الأن تتابع خبر مشاهد مهيبة توثق لحظة وصول الإعصار المطير إلى سماء دبي قبل أن يسكب الأمطار الغزيرة بلا توقف ويغرق مدينة الأحلام عن بكرة أبيها ( 4 فيديوهات ) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو وثقت لحظة وصول العاصفة الماطرة إلى سماء إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت المقاطع، التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصة "إكس"، يوم الثلاثاء، الغيوم والسحب التي كانت من نوع "سوبر سيل" التي غطت الإمارة قبل أن تنهمر الأمطار الغزيرة.

كما أظهرت بعض مقاطع الفيديو مستوى تجمع مياه الأمطار، الذي غطى في بعض المشاهد عجلات السيارات.

وكانت مؤسسة مطارات دبي قد أعلنت توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

وجاء في بيان للمؤسسة "بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى".

Heavy rain and thunderstorm across the United Arab Emirates, including Dubai.#دبي_الان pic.twitter.com/RQkNfj1sxH