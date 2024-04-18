انت الأن تتابع خبر أقسم بالله نزل وزني 14 كيلو ..طبيب أردني يكشف عن وصفة جهنمية جبارة لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور الأردني خالد الخصاونة، عن طريقة سحرية مكنته من خسارة وزنه والتخلص من الدهون الزائدة الجسم وقال الخصاونة في حديثه عبر قناة المملكة، إن وزنه كان 94 كيلو وكان يعاني من مشاكل وانتفاخات في القولون، ولكن وصل إلى وزن 80 كيلو بعدما توقف عن تناول الخبز.

وأضاف: "جربت أمنع الخبز والأسبوع الأول عانيت معاناة غير طبيعية، لكن مع الوقت أصبحت أكل كل شيء بالملعقة ولم أكل خبز منذ سنتين واعتادت معدتي على هذا الأمر". وأشار إلى أن مسألة التغيير مسألة قرار ورغبة جادة أن تغير من أجل صحتك ونفسيتك، وتبدأ من تغيير العادات المرتبطة بالأكل، معلقا: "أصبحت أشعر أن عندي لياقة وحركتي أخف".