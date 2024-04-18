اقوى 100 مرة من إبرة الانسولين .. معجزة ربانية في شجرة الغار المباركة تخفض مستوى السكر في الدم وتقلل من تركيز الجلوز .. لن تتركها بعد اليوم

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رياض - احمد صلاح - تشير الدراسات إلى أن أوراق الغار قد تساعد في محاربة مقاومة الأنسولين، وهي حالة يعاني منها العديد من مرضى السكري من النوع 2. فمركبات الفلافونويد الموجودة في أوراق الغار تساعد في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين وتعزيز عملها. وبالتالي، قد يساعد استهلاك أوراق الغار في الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم وتحسين إدارة مرض السكري.

1- تخفيف التهابات الجهاز

تحتوي أوراق الغار على مركبات مضادة للالتهابات مثل الفلافونويد والأنثوسيانين التي قد تساعد في تقليل التهابات الجهاز الهضمي. وبالتالي، قد يكون لاستهلاك أوراق الغار تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض المرتبطة بالتهابات مثل الغازات والانتفاخ والإسهال.

2- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي أوراق الغار على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والأنثوسيانين التي تساعد في تقليل التهابات الأوعية الدموية وتحسين صحة القلب. وبالتالي، قد يكون لاستهلاك أوراق الغار تأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغي

3- تحسين صحة الجهاز التنف

تحتوي أوراق الغار على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا التي قد تساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي. وبالتالي، قد يكون لاستهلاك أوراق الغار تأثير إيجابي على الجهاز التنفسي وتقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية المزم

4- تحسين صحة الجهاز المناعي