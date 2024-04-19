انت الأن تتابع خبر تحذير مهم: توقف عن فعلها فورًا! اكتشف الأخطاء الكارثية التي نقع فيها أثناء سلق البيض يوميًا دون وعي وتسبب أضرارًا خطيرة! اكتشفها الآن واحمِ نفسك." والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلمي طريقة سلق البيض بأسلوب صحي وسهل، دون التأثير على مكوناته الغذائية الأساسية بإمكانك الاستمتاع بتنوع كبير من وصفات البيض المسلوق، ومن أبسط هذه الطرق سلق البيض بشكل جيد ومع ذلك توجد وسائل غير مثالية قد تؤدي إلى تراجع نوعية البيض وفقدانه لعناصره الغذائية من أجل ذلك، سوف نعرض لكِ طريقة بسيطة وصحية لتحضير البيض المسلوق بأسلوب يضمن حفاظه على خصائصه الغذائية ويساعد الجسم على الاستفادة منه على الوجه الأكمل.

طريقة خاطئة

لسلق ضعي البيض داخل وعاء واسع وابدئي في ملئه بماء بارد بحيث يتم تغطية البيض تمامًا.

ضعي القِدر على حرارة وسط وانتظري حتى يبدأ بالغليان

بمجرد الغليان أطفئي النار وغطيه

لإعداد بيض مسلوق بشكل مثالي، ينقع البيض في ماء حار لمدة تتراوح ما بين تسع إلى اثنتي عشرة دقيقة

يتم نقل البيض إلى وعاء يحتوي على ماء بارد ليبرد سريعًا وذلك لتجنب تغير لون صفار البيض إلى الأخضر

طريقة عمل بيض مسلوق مثالي وصح