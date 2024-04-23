انت الأن تتابع خبر "جهنم الحمراء تقترب من أجواء الأردن"... والأرصاد تكشف درجات مخيفة للحرارة في الأيام القادمة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة تتأثر تدريجيا بكتلة هوائية حارة نسبيا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة لتزيد عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 - 6 درجات مئوية،

ويكون الطقس الثلاثاء دافئا في أغلب المناطق، وحار نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، الأربعاء، حيث يكون الطقس حارا نسبيا في معظم المناطق، فيما يكون حارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة.

وبحسب الأرصاد يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا المؤثرة على المملكة، حيث يتوقع أان تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت، إذ تتصل درجات الحرارة إلى 40 مئوية في العقبة والبحر الميت والاغوار.