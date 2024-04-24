انت الأن تتابع خبر هذا المشروب الشعبي رخيص الثمن ومتوفر في كل بيت لكن فوائده الكثيرة حيرت كبار الاطباء.. يساهم في إنقاص الوزن خلال أيام ويقضي على التهاب المفاصل ويحافظ على صحة الغضاريف والعظام ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر التهاب المفاصل من أمراض المناعة الذاتية التي تسبب إزعاجا كبيرا وألمًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون منها، كما يعانون من صعوبة في أداء المهام الأساسية للجسم.

وبينت الدراسات الحديثة

أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات أو مضادات للأكسدة تساعد في تقليل التهاب المفاصل، وذكر موقع "إيزفيستيا" أن الشاي الأخضر هو من أهم المشروبات التي تعالج التهاب المفاصل.

ويحتوي الشاي الأخضر