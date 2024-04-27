انت الأن تتابع خبر "فيلا وسيارات حديثة ومليارات ورفاهية مطلقة"..الفلكية الذكية ماغي فرح تبكي فرح بسبب ما رأت انه سيحدث لأصحاب هذه الأبراج العام القادم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب بدء العام الجديد 2024، يرغب الكثيرون في معرفة التوقعات الجديدة وخاصة في عالم الأبراج، وخلال حلقة لها على قناة الجديدة، قالت خبيرة الفلك والأبراج الشهيرة اللبنانية ماجي فرح إن هناك الكثير من التغييرات التي ستطرأ على بعض الأبراج وبعضها سيشهد انقلابات في حياته.

وخلال الحلقة،

قالت ماجي فرح إن الأبراج التي ستشهد تغييرًا واضحًا وكبيرًا ومهمًا في حياتها خلال 2024 هي أبراج الثور مواليد 20 إبريل لمواليد 20 والأسد مواليد 23 يوليو لمواليد 22 أغسطس، والعقرب مواليد 24 أكتوبر إلى مواليد 21 نوفمبر، والدلو مواليد 20 يناير إلى مواليد 18 فبراير.

وحسب توقعات ماغي فرح 2024 للأبراج،