انت الأن تتابع خبر الحبه بجنيه.. فاكهة الغلابة المصرية الرخيصة تحمي من هشاشة العظام وتمنع ارتفاع السكر في الدم وتعيد إحياء الكبد مهما كانت تالفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد التين الشوكي فاكهة الصيف الأكثر شعبية في مصر ويطلق عليها المصريون فاكهة الغلابة حيث يصل سعر الثمرة الواحدة من التين الشوكي إلى جنيه واحد في ذروة الموسم.

وتحتوي هذه الفاكهة على تركيبة فريدة من العناصر الغذائية، بما في ذلك المستويات العالية من "فيتامين C" وفيتامينات "عائلة B" والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والألياف الغذائية، ما يجعل فوائدها مذهلة للصحة والوقاية من الأمراض، وتتمثل في:

1. ضبط مستويات سكر الدم

يمكن أن يساعد تناول التين الشوكي في ضبط مستويات السكر في الدم، يعتقد خبراء التغذية أن قدرة التين الشوكي على ضبط مستويات سكر الدم تأتي من الصبار نفسه الذي هو أحد مكونات نبتة التين الشوكي، نظرًا لأن عند تناوله عن طريق الفم لمرضى السكري أدى إلى استقرار مستويات السكر في الدم.

2. الوقاية من أمراض الكبد

يعتقد خبراء التغذية أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في التين الشوكي تساعد في الحماية من الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يتلف الكبد نتيجة لتناول الكحول.

وجدت دراسة أجريت على 55 من البالغين الأصحاء أن تناول مستخلص من نبات الصبار قبل شرب الكحول ساعد في تقليل أعراض صداع الكحول وعلامات الالتهاب في الدم أكثر من العلاج الوهمي

3. تقوية العظام والأسنان

ولا يمكن الحديث عن التين الشوكي دون التطرق للكالسيوم الذي تحتوي عليه الفاكهة الصبارية بنسبة كبيرة، ما يمنع مشاكل الأسنان واضطرابات العظام المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام.

4. المساعدة في الهضم

تحتوي فاكهة التين الشوكي على مستوى كبير من الألياف الغذائية مثل معظم الفواكه والخضروات، لذلك يمكن أن تساعدك هذه الفاكهة الشوكية في تنظيم عملية الهضم.

تعمل الألياف على زيادة حجم البراز لمساعدة الطعام على المرور عبر الجهاز الهضمي بسهولة، وبالتالي القضاء على الإمساك والانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الخطيرة مثل قرحة المعدة.

5. تعزيز صحة القلب

هناك عدد من مكونات التين الشوكي التي يمكن أن تجعلها جيدة جدا لصحة القلب. يمكن أن تساعد المستويات العالية من الألياف في الفاكهة على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم.

ويمكن أن تساعد المستويات الكبيرة من البوتاسيوم الموجودة في التين الشوكي على خفض ضغط الدم، عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية. كما تم ربط مادة بيتالين في التين الشوكي بتقوية الجدران البطانية للأوعية الدموية وبالتالي تقليل فرص إضعاف الدورة الدموية.

بشكل عام، قد تمنع هذه الفاكهة تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

6. الحد من الإصابة بالسرطان

يحتوي التين الشوكي على إمكانات مضادة للسرطان، وفقا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية (2004)، تحتوي الفاكهة الشوكية على مستويات عالية من مركبات الفلافونويد والبوليفينول والبيتالين.

يمكن أن تعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة وتحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تحور الخلايا السليمة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الاختبارات البحثية التي أجريت على الفئران المختبرية بقيادة فريق من جامعة أريزونا أن التين الشوكي ساعد في كبح نمو الورم. ومع ذلك، ذكر الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لأن آلية التأثير المضاد للسرطان لم تكن مفهومة تماما.

7.حماية الجلد

وقد تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في التين الشوكي الجلد، وتقلل من فرص الشيخوخة المبكرة، وتحسن الرؤية، وتمنع التنكس البقعي، وتزيد من قوة ووظائف الدماغ.

أظهرت الدراسات التي أجريت في ألمانيا مستويات عالية من توكوفيرول وبيتا كاروتين في الفاكهة الصبارية، وكلاهما معروف بفائدتهما الكبيرة لصحة الجلد والعين، كما تم ربط مركبات البوليفينول بزيادة النشاط المعرفي.

8.المساعدة في إنقاص الوزن

مع ارتفاع الألياف وكثافة العناصر الغذائية، والسعرات الحرارية المنخفضة، والدهون المشبعة، يمكن للتين الشوكي أن يحافظ على جسمك في شكل صحي دون إضافة أي وزن إضافي، كما تحد الألياف والكربوهيدرات من الإفراط في تناول الطعام.

9.تقليل الالتهابات