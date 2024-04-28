"السر السحري: كيفية تنظيف الأذن من الشمع بسرعة وسهولة دون ألم... واستمتع بتوفير المال وعدم الحاجة للدكتور!"

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رياض - احمد صلاح - يعتاد كثير من الأشخاص على تنظيف أذنيهم في الصباح بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس للذهاب إلى المدرسة أو العمل، ومع ذلك ينبغي أن يعلم الجميع أن هذه العادة غير صحية تمامًا، فقد يقوم البعض بتنظيف الأذن باستخدام دبابيس الشعر أو طرف القلم وأشياء أخرى، ولكن الدراسات الطبية تشير إلى أن هذا يمكن أن يلحق ضررًا بالأذن ويتسبب في ضعف السمع، لذا سنقدم الآن بعض النصائح حول كيفية تنظيف الأذن بشكل صحيح دون أي أضرار.

أهمية المحافظة على سلامة الأذن ونظافتها