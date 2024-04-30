انت الأن تتابع خبر مفاجأة سارة للمزارعين في موسم الحصاد... وزارة التموين تحدد سعر أردب القمح 2024.. كم كيلو للأردب الواحد؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر أردب القمح 2024، أعلن المهندس السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّ سعر إردب القمح 2024 الذي حددته وزارة التموين، ساهم في زيادة الإقبال على توريد المحصول للصوامع من قبل المزارعين، إذ يوفر أرباحًا جيدة، مشيرًا إلى زيادة التوريد يوما تلو الآخر.

وأشار إلى أنّ الصوامع استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية نحو 10 آلاف طن من القمح، بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد القمح 2024، بينما تزداد اليوم تلو الآخر بزيادة نضج المحصول، وحصاده خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ سعر إردب القمح 2024 بلغ 2000 جنيهًا للأعلى درجة نقاوة.

تكثيف العمل بالصوامع

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ الصوامع تفتح أبوابها في الثامنة صباحًا يوميًا أمام المزارعين والتجار والموردين لاستقبال محصول الذهب الأصفر الاستراتيجي، ثم يتم فرزه وتحديد درجة نقاوته لتحديد سعر إردب القمح 2024 وفقًا لدرجة النقاء، ثم وزن المحصول، وتفريغه في خزائن الصوامع.

سعر أردب القمح 2024

وذكر إنّ وزارة التموين، رفعت سعر إردب القمح 2024 بمقدار 500 جنيه، وفقًا لدرجة النقاوة والتي تضمنت 3 مستويات كما يلي:

سعر إردب القمح 2024 بدرجة نقاوة 23.5 يبلغ 2000 جنيه.

سعر إردب القمح 2024 بدرجة نقاوة 23 يبلغ نحو 1950 جنيها.

سعر إردب القمح 2024 بدرجة نقاوة 22.5 يبلغ نحو 1900 جنيه.

موسم توريد القمح 2024

وكشف إنّ توريد القمح 2024 اختياري وليس إجباري، ولكن كميات التوريد الأولية تكشف زيادة عملية التوريد لصوامع الحكومة مقارنة بالعام الماضي، بعدما تم رفع سعر إردب القمح 500 جنيه عن العام المنصرم، مُشيرًا إلى أنّه من المستهدف زيادة الكمية الموردة من القمح هذا العام لنحو 230 ألف طن من إجمالي مساحة منزرعة بالقمح في هذا العام بلغت نحو 172 ألف فدان.

إردب القمح كام كيلو؟