انت الأن تتابع خبر غلطة الدويري بألف.. طرد اللواء الدويري من قناة الجزيرة بسبب هفوة قاتلة يهز مواقع التواصل ويصدم الملايين حول العالم:ماذا فعل؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت أنباء متطابقة تفيد بطرد اللواء الأردني فايز الدويري من قناة الجزيرة بسبب هفوة غير متوقعة.

الصفحات الاخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيس بوك زعمت أنه تم طرد الدويري بسبب هفوة قاتلة تسبب بها مؤخرا.

لكن وبدوره خرج اللواء الأردني المتقاعد عن صمته ورد على هذه الشائعات مؤكدا أن توقفه جاء لأسباب صحية.وكان اللواء الأردني فايز الدويري، أعلن لمتابعيه تعرضه "لجلطة" بعد أن اكتشف الأطباء انسداد شريانه التاجي بنسبة 100 %، وبالتالي خضع لعملية "زرع ثلاث شبكات".

من هو اللواء الدويري؟