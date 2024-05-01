انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. إعلانات "خادشة للغاية" في الأردن لفنادق تمول الدعارة وتروج لجلسات "المساج والتدليك" على يد فتيات من جنسيات أجنبية بالمقاطع المصورة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاجأ الأردنيون وصعقوا بإعلانات أقل ما يقال عنها بأنها إعلانات إباحية بحته لغاية الترويج لفنادق تقدم خدمة المساج والتدليك على يد فتيات من جنسيات أجنبية بالمقاطع المصورة .

الإعلانات الخادشة التي تمهد للدعارة بأسلوب دس السم في العسل عبرت ودخلت عنوة إلى بيوت الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الممولة مليئة بالإيحاءات الجنسية والحركات الخادشة من قبل الفتيات الظاهرات في الفيديو بشكل يؤذي العين ويجرح حياء المشاهد لهذه اللقطات الخليعة .

وبسبب هذه الإعلانات الدخيلة على المجتمع الأردني ، بدأ المواطنون باستشعار أن هذه الفنادق تمول للدعارة بشكل مباشر ، وشرعوا بمناشدة أصحاب القرار بوقف هذه المهزلة ومحاسبة المسؤولين عن نشر هذه الإعلانات المخلة ، وتطبيق القانون بحقهم بعد التعدي والتطاول على أخلاقيات المجتمع وعاداته وتقاليده الموروثة أباً عن جد .