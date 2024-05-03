مشروب عُشبي سحري يعالج التهابات الحنجرة والحبال الصوتية والجهاز التنفسي ويقضي على السعال بسرعة...تعرف عليها

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رياض - احمد صلاح - حبال الصوتية هي طيتين من الغشاء المخاطي تغطي الغضروف والعضلة في الحنجرة والمسؤولتين عن الاهتزاز لإصدار الصوت، وفي بعض الحالات قد تتعرض الحنجرة والأحبال الصوتية للعدوى والالتهاب، والتهاب الحنجرة Laryngitis هو توّرم حاد أو مزمن في الحنجرة، في أغلب الحالات لا يكون خطيرًا، ويشفى دون علاج في فترة قد تصل إلى 7 أيام. وتعد الفيروسات كتلك التي تسبب نزلات البرد أكثر مُسبّبات التهاب الحنجرة شيوعًا، كما يرتبط التهاب الحنجرة بنمط الحياة مثل التعرض للمهيجات، ويلاحظ الأشخاص المصابون بالتهاب الحنجرة تغيرًا في صوتهم ليصبح أجشًّا أو خشنًا، أو قد يكون هادئًا جدًا بحيث لا يمكن سماعه على نحو صحيح.الزنجبيل الزنجبيل Ginger والمعروف علميًا

باسم Zingiber officinale هو نبات ينتمي لعائلة الزنجبيليات، يتم زراعته للاستفادة من جذوره في المناطق الاستوائية مثل الهند، نيجيريا، أستراليا، الصين وجامايكا، ويمتلك الزنجبيل فوائد صحية عديدة، فيمكن

أن يساعد في التخفيف من السعال الجاف الذي يرافق التهاب الحنجرة.يحتوي الزنجبيل على مركبات كيميائية نشطة مثل الجينجيرول، الزنجبرين والكركمين وغيرها من المركبات التي منحته خصائص علاجية مفيدة، حيث كان يستخدم الزنجبيل تقليديًا كوسيلة تساعد في التخلص من العديد من الأعراض التي ترافق التهاب الحنجرة مثل السعال، وقد ورد في دراسة أجريت سنة 2020 م في جامعة كيرالا الزراعية في الهند، وبحثت في الاستخدامات التقليدية للزنجبيل وخصائصه العلاجية باستخدام زيته العطري ومستخلصاته، وورد فيها ما يأتي: يحتوي

الزنجبيل على زيت عطري تختلف نسبته بحسب طرق تحضيره، فالزنجبيل الطازج يحتوي على زيت عطري بنسبة تتراوح ما بين 0.2-2.62 %، أما الزنجبيل الجاف فكان محتواه من الزيت العطري 0.72-4.17 %.يحتوي الزنجبيل على مواد نشطة منحته خصائص دوائية عديدة مثل: مضادات الأكسدة. مضادات الالتهابات. مضادات الميكروبات مضادات الفطريات. يعمل على مكافحة أضرار الجذور الحرة بسبب محتواه من الجنجرول. يستخدم الزنجبيل للمساعدة في علاج بعض الأعراض مثل السعال الجاف. يمتلك