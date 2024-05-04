انت الأن تتابع خبر فتاة أردنية قاصر 15 عاماً تقنع فتي 16 عاماً بالمجيء إلى منزلها.. وما حدث بينهما أصاب القاضي وهيئة المحكمة بالصدمة والغضب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرّف فتي في الأردن يبلغ من العمر 16 عاما على فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما من خلال احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل القضية التي رواها الصحفي غازي المرايات، حيث حدثت بين القاصرين علاقة غرامية، وقامت الفتاة القاصر باقناع الفتي بالمجيء إلى منزلها عندما تكون لوحدها، وهذا ما فعله وذهب إلى منزلها وجلسا في غرفة.

وتطورت الامور الى أن مارس معها اعمالا لا اخلاقيّة تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض.

وبعد يومين.. قدّم والد الفتاة والفتاة ايضا شكوى بحق ذلك الفتى، وقامت ادارة حماية الاسرة بالقاء القبض على الفتى واحالته الى مدعي عام جنايات الاحداث الذي اوقف الفتى على ذمة القضية بتهمة هتك العرض.

وتم رفع مسحات من جسد الفتاة القاصر وتطابقت الخلايا الطلائية المستخلصة مع السمات الوراثية للمتهم ما يعني أنه سيتم ادانة ذلك الفتى القاصر بجناية هتك العرض.

ووجه الصحفي غازي المرايات نصيحة للأهالي بمراقبة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لابنائهم ومراقبة تحركات اولادهم ومع من يخالطون