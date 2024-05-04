انت الأن تتابع خبر كارثة وانت مش واخد بالك هتفضحك … احذر احذر عند ظهور هذه العلامة في “واتساب” تعني أنك مراقب!! !!وهذة طريقة تأمين حسابك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد العديد من تطبيقات المراسلة الفورية إلا أن تطبيق الوتساب يظل أحد أهم تلك التطبيقات والتي تستخدم بشكل متكرر من قبل عدد كبير جدا من الأفراد في كل دول العالم للحد الذي جعل عدد مستخدمي تطبيق الواتساب يصل إلى 2 مليار مستخدم حيث يستخدم هذا التطبيق في إجراء المحادثات عن طريق الكتابة بالإضافة، إلى مشاركة الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية ولكن مؤخرا قد تم اكتشاف أمر خطير بأن هناك بعض الثغرات في تطبيق الواتساب، قد تمكن بعض الهاكرز من اختراق التطبيق واستغلال المعلومات الموجودة بداخله ضد أصحابه تابعونا لمعرفة العلامات التي تدل على أن وتساب مراقبا

احذر… علامات تدل أن الواتساب تم اختراقه

يوجد بعض العلامات المعروفة التي تدل على أنها تطبيق الوتساب الخاص بك مراقب كالتالي:أولا عندما يتم الخروج من التطبيق بصوره متكررة لأكثر من مرة فهذا يدل على أن هناك تطبيقات غريبة تعمل في الخلفية وتحاول اختراق تطبيق وتساب

ثانيا عندما يتم تغير الصورة الخاصة بالبروفايل التابع لك على حساب الوتساب دون أن تتدخل أنت في هذا الأمر فذلك يدل على الوتساب مراقب.

ثالثا عندما يتم ملاحظة نفاذ بطارية الهاتف سريعا هذا دليل واضح على أن وتساب مراقبا.

خطوات يجب أن تفعلها في حالة ظهور هذه العلامات