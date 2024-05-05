طعم ولا الذ بدون فرن حلوى منزلية رائعة “كرات جوز الهند بالشوكولاتة اللذيذة” بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في المنزل

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رياض - احمد صلاح - تعتبر كرات جوز الهند بالشوكولاتة حلوى منزلية سهلة التحضير بدون الحاجة لاستخدام الفرن، وهذه الكرات الشهية تجمع بين الطعم اللذيذ لجوز الهند المختلطة بطعم الشوكولاتة الداكنة فهي سهلة العمل وأيضًا حلوى سريعة بمكونات قليلة وخطوات بسيطة، يمكن تحضيرها في وقت قصير وتكون بطعم رائع ولذيذ.

بدون فرن حلوى منزلية رائعة “كرات جوز الهند بالشوكولاتة اللذيذة” بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في المنزل

كرات جوز الهند بالشوكولاتة

هذه الكرات التي تحضر بكل سهولة تعتبر حلوى شهية ومغذية للكبار والصغار في المنزل بأشهى طعم وبدون مواد حافظة وإليكم طريقة تحضير كرات جوز الهند بالخطوات.

المكونات:

200 جرام من جوز الهند المبشور.

150 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قليل من الملح.

خطوات تحضير كرات جوز الهند بالشوكولاتة