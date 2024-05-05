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"مفاجأة مبهجة لمرضى السكر في السعودية: اكتشاف أوراق شجرة يمكن زراعتها في المنزل لتخفيض نسبة السكر في الدم! اكتشفوا هذه البشارة الصحية واستعيدوا الأمل في حياة خالية من القلق."

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رياض - احمد صلاح - كشف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري. وقال المواطن:" تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض"، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض

وتابع:"أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري"، مضيفا:"الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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