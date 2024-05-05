انت الأن تتابع خبر "مفاجأة مبهجة لمرضى السكر في السعودية: اكتشاف أوراق شجرة يمكن زراعتها في المنزل لتخفيض نسبة السكر في الدم! اكتشفوا هذه البشارة الصحية واستعيدوا الأمل في حياة خالية من القلق." والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري. وقال المواطن:" تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض"، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض

وتابع:"أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري"، مضيفا:"الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة".