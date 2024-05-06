انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف: خذوا حذركم هذا ماسيحصل قبل عيد الأضحى! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف الرعب مجدداً من خلال توقعات جديدة، مؤكدة ماسيحدث قبل عيد الأضحى 2024.

حيث أطلت العرافة اللبنانية عبر شاشة الـ"ظفرة" وأدلت بتوقعات جديدة عن الأردن ولبنان ودول المنطقة العربية.

وحذرت من احتمال انتشار فيروس جديد في العاصمة عمّان، ما قد يستدعي إجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة الأردنية.

وقالت إن بيروت ستكون تحت النار واشتباكات في عدد من المناطق المجاورة، واعتداء على محطة فضائية لبنانية، كما تحدثت عن أزمة في لبنان تطال القمح والمازوت.

توقعت ليلى عبداللطيف انتشار وباء قاتل وخطير قد يؤدّي إلى زيادة تداعيات فيروس كورونا عينها وإلى الدراسة والعمل عن بعد.

كما توقعت العرافة الشهيرة انتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة من جهة أخرى.

وتلقى توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف رواجا كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل كل عام، رغم تأكيد رواد السوشيال ميديا أن ما تقوله هو مجرد تخمين لا أكثر.