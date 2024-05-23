انت الأن تتابع خبر “ريحتك هتبقى تجنن ومنعشة".. طريقة صنع مزيل عرق بمكونات طبيعية وبسيطة وسهلة .. اعمليه في البيت ووفرى فلوسك يا ست الكل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع قدوم صيف 2024، تتزايد المشكلات المرتبطة بالتعرق المتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن حلول فعالة للتغلب على الروائح الغير مستحبة. وفي هذا السياق، نقدم طريقة فريدة لصناعة مزيل العرق الطبيعي في المنزل، الذي لا يتطلب سوى مكونات بسيطة وطبيعية.

الخطوات المتبعة تشمل خلط 1/4 كوب من ماء الورد مع مقدار مماثل من خل التفاح وملعقة صغيرة من عصير الليمون في وعاء صغير، ويتم التحريك جيدًا لضمان تجانس المكونات. يُنصح بخزن المزيل في زجاجة رذاذ نظيفة واختباره على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل للتأكد من عدم وجود تفاعلات جلدية.

ماء الورد يعمل كمهدئ ومنقي للبشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، بينما يوفر خل التفاح فوائد قوية في مكافحة البكتيريا والفطريات، ويساعد في تنظيم مستوى الحموضة بالبشرة. كما يعزز عصير الليمون البشرة بخصائصه المنعشة ويساهم في تفتيح البقع.

يُشير الخبراء إلى أنه على الرغم من طبيعية هذه الطريقة وأمانها للكثيرين، إلا أنها قد لا تجدي نفعًا بالقدر نفسه للجميع، خاصة لمن لديهم حساسية أو تهيج بالجلد. في هذه الحالة، يوصى بالتشاور مع الطبيب قبل التبديل إلى أي صيغة جديدة لمزيل العرق.

يُذكر أنه في ضوء التحديات التي تفرضها العادات الاستهلاكية والبيئية، يسعى الأشخاص أكثر فأكثر نحو الاعتماد على المنتجات الطبيعية والمنزلية كبديل عن الحلول التجارية التقليدية.