انت الأن تتابع خبر الاطاحة بملك عربي.. العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف ماسيحدث لهذه الدولة العربية وملكها خلال ايام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحذر ليلى عبد اللطيف، العرافة اللبنانية البارزة، من مؤامرات تستهدف زعزعة استقرار المملكة الأردنية. وأشارت عبد اللطيف إلى أن هناك تحركات مشبوهة تهدف للإطاحة بالنظام الحالي في الأردن، مدعومة من دولة مارقة تسعى لزيادة نفوذها وإحداث الفوضى في البلاد.

وأضافت عبد اللطيف أن الأردن بإمكانه إحباط هذه المخططات، مشيرة إلى أن القوات الأمنية الأردنية مستعدة لصد أي محاولات تخريبية أو اعتداءات قد تحدث على الممتلكات العامة أو الخاصة، ولا سيما في العاصمة عمان.

وأوضحت أن الوضع على الحدود الأردنية سيشهد تطورات ملحوظة، مؤكدة أن الجيش الأردني على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تحديات محتملة، مما سيعزز من أمن الحدود الوطنية.

هذه التحذيرات تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة توترات متزايدة، مما يستدعي مزيداً من الحذر واليقظة من جانب الأردن لصد أي تهديدات محتملة. وتظهر تصريحات عبد اللطيف الحاجة الملحة للأمن والاستقرار في ظل تزايد التحديات الإقليمية.