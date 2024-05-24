"جوزك مش هيبص لغيرك".. مكون رباني في بيتك يحتوي على اكبر كمية في الارض من الكولاجين بطريقة مدهشة جربيه ولا تترددي!!

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رياض - احمد صلاح - يعد لبان الذكر حلًا طبيعيًا فعالًا لمكافحة التجاعيد، حيث يظهر أثره الإيجابي على البشرة بمنحها النضارة وتقليل ظهور علامات الشيخوخة. في هذا السياق، نقدم لكم وصفة ماسك لبان الذكر الذي يخفي الخطوط ويعمل على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها. المكونات اللازمة لتحضير هذا الماسك تشمل ملعقتين كبيرتين من لبان الذكر، كوب من الماء، ملعقة كبيرة ممسوحة من النشا، وملعقة كبيرة من كل من زيت الزيتون البكر وزيت جوز الهند أو اللوز الحلو.

وتبدأ طريقة التحضير بنقع لبان الذكر في الماء لمدة يومين قبل تصفيته وإضافة النشا إليه. يتم تقليب المكونات برفق على النار المتوسطة حتى الحصول على خليط متجانس. بعد رفع الخليط من النار وتركه ليبرد، يضاف إليه زيوت الزيتون وجوز الهند ويتم تقليبهم جيداً حتى الامتزاج. ينقل الخليط بعدها إلى برطمان نظيف ويحفظ في الثلاجة لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام.

للاستخدام، يوصى بدهان طبقة خفيفة من الخليط على البشرة النظيفة والجافة، مع التركيز على مناطق العينين والرقبة والفم، وتركه لمدة نصف ساعة قبل تقشيره وغسله بالماء الفاتر. لنتائج أفضل، يمكن تكرار العملية يومياً أو حتى ثلاث مرات في الأسبوع.

تبرز هذه الوصفة كحل طبيعي وآمن للتقليل من التجاعيد، مما يعد بديلاً مفضلًا للعديد من العلاجات الكيميائية، وذلك لفعاليتها وسهولة تحضيرها في المنزل.