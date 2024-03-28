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هل يجوز تغميض العينين أثناء الصلاة وفي الدعاء بقصد الخشوع؟ ..الإجابة ستصدمك

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الرياض - محمد الاطلسي - كشف الشيخ سعد الشثري حكم تغميض العينين أثناء الصلاة وكذلك في الدعاء بقصد الخشوع.

وقال الشثري خلال لقائه في برنامج فتاوى: هدي النبي في الصلاة والدعاء أنه لم يكن يغمض عينيه وإنما كان يفتحهما فهذا هو الأفضل وهو طريقة النبي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتابع: لكن لو قُدر أنه فعل ذلك فأغمض عينيه أثناء صلاته فقد قالت طائفة أن ذلك يفسد الصلاة ويؤثر عليها وإن كانت لركعة وقال آخرون أنه مكروه مع عدم إفساد الصلاة .

وأضاف: يجب على الفرد أن ينظر إلى نفسه في الصلاة فإن كنا مطمئنين ونتمكن من أداء الصلاة بحال حسنة فلا حرج على الإنسان في أن يؤدي صلاته في ذلك المكان.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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