سعودي كان يحبس زوجته بالساعات في غرفة الغسيل للاستمتاع بصياحها وتوسلاتها!..فحدث مالم يكن في الحسبان

الرياض - محمد الاطلسي - روى الدكتور حسان المقبل، الاستشاري الأسري، قصة زوج سادي كان يحبس زوجته في غرفة الغسيل بالساعات والاستمتاع بتوسلاتها إليه.

وقال المقبل في فيديو متداول: في زوج طلق زوجته اتصل علي وقال لي أبو الزوجة يسمع لك خله يرجع لي زوجتي.

وعندما سأله المقبل على سبب الطلاق أجابه بأنه شخصية سادية، موضحا صورة ممارسته السادية عليها قائلا: كنت أقولها ادخلي غرفة الغسيل ولما تدخل أقفل عليها الباب وأجلس 7 ساعات وهي تتوسل وتصيح تبغى تطلع وأنا مبسوط ومستأنس.

وتابع: بعد الطلاق يروح المزرعة ويدخل على الدجاج أو الأرانب ويمسكها من عنقها ويرفعها للأعلى ويخنقها حتى الموت ثم يتركها.

وأضاف أنه اتصل بوالد الزوجة وحذره من عدم إعادة ابنته إلى طليقها السادي.