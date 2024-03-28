اتفرج بالصور.. أول رئيس دولة يدخل القصر بزوجتين.. والمفاجأة لمن يذهب لقب السيدة الأولى ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أول رئيس دولة يدخل القصر بزوجتين.. والمفاجأة لمن يذهب لقب السيدة الأولى ؟

تساءل رواد منصات التواصل الاجتماعي في السنغال، عمن ستحمل لقب السيدة الأولي في البلاد، بعد فوز ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية، وهو أول رئيس سنغالي يدخل القصر بزوجتين.

وأصبح الرئيس السنغالي الجديد ديوماي فاي، أمام أول مأزق في مسيرته الرئاسية، وهو تحديد من تكون سيدة السنغال الأولى، فهو متزوج من ماري خون فاي وعبسة فاي، إحداهن تلتزم بالحجاب، والأخرى بدون حجاب.

جدير بالذكر أن الرئيس السنغالي الجديد البالغ من العمر 44 سنة، ينحدر من مدينة أمبور الواقعة في غرب البلاد، وكان أصغر المرشحين الذين بلغ عددهم 19 مرشحا في السن.

وأظهرت النتائج فوز بسرو فاي باكثر من خمسين في المئة من أصوات الناخبين، واعترف منافسه الرئيسي بالهزيمة.