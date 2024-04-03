انت الأن تتابع خبر الأرصاد السعودية تحذّر بشدة "أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة" على 6 مناطق بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر المملكة في حالة من عدم الاستقرار خاصة بالطقس في هذه الفترة في ظل أمطار غزيرة ورياح شديدة وسيول تشهدها العديد من المناطق والأماكن، والتي من المتوقع استمرارها لفترة طويلة من الزمن وفقا للأرصاد الجوية.

سيول وأمطار ورياح على عدد من مناطق المملكة

أكد المركز الوطني للأرصاد في المملكة على استمرار حالة عدم استقرار في الطقس تشهد أمطار غزيرة ورياح نشطة وجريان سيول على بعض المناطق منها مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، وقد تصل إلى بعض الأجزاء في المدينة المنورة، ولا يستبعد المركز تكون بعض الضباب على المرتفعات في هذه المناطق، وتستمر الحالة المتقلبة حتى الإثنين القادم.

حركة الرياح على البحر الأحمر

أشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 10 حتى 30 كيلو متر في الساعة وذلك على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط.

وتبلغ سرعة هذه الرياح ما بين 10 حتى 30 كيلومتر في الساعة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح ما بين 20 حتى 40 كيلو متر في الساعة مع وجود بعض السحب الرعدية.

حركة الرياح على الخليج العربي

أشار تقرير مركز الأرصاد إلى أن حركة الرياح على الخليج العربي هي شمالية غربية بسرعة 10 حتى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، وتكون سرعتها ما بين 20 حتى 40 كيلو متر في الساعة.

تحذير من الدفاع المدني إلى المواطنين في المملكة

قامت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة بتحذير المواطنين إلى ضرورة الحذر والحيطة من الأمطار الغزيرة والرياح، وضرورة الابتعاد عن أي مناطق غير آمنة بها سيول ومستنقعات، وعدم النزول والسباحة بها، وذلك لأنها مناطق غير مناسبة لذلك، وقد تتسبب في خطورة على المواطنين.

متى يبرد الجو في السعودية؟

الجو يبدأ فى البرودة في المملكة بداية من فصل الربيع الذي يستمر من منتصف شهر مارس حتى منتصف شهر يونيو، وهو أفضل مواسم الطقس في المملكة، حيث يكون الجو بارد بشكل نسبي، وتنخفض الحرارة في المساء وتصل إلى 15 درجة.

لماذا الطقس حار في السعودية؟

بالفعل تشهد المملكة العربية السعودية طقسا حارا في أوقات كثيرة من العام، ويرجع ذلك إلى منخفض الهند الموسمي، وكذلك شدة أشعة الشمس.

كم عدد الفصول في السعودية؟