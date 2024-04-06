فاجعة تهز المملكة ..مصرع أجمل فنانة سعودية بحادث مروري مروع؟اتفرج الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - توفيت الفنانة السعودية الصاعدة شوق أيمن البالغة 22 عاما إثر حادث أليم.

وضجت مواقع التواصل بخبر وفاتها المفاجئة وسط صدمة محبيها.

وأعلن الفنان السعودي عيسى ابن صالح، وفاة الفنانة الشابة عبر حسابه في موقع "X" بقوله: "انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا ببرنامج "سعودي آيدول" شوق أيمن، الله يرحمها ويغفر لها يارب، أصابنا الذهول بهذا الخبر المفجع، نسأل الله أن يتقبلها في الجنان، لم نعهد منها إلا كل خير، دعواتكم لها".

وانهالت التعليقات من متابعيها وأصدقاءها على منصات السوشيال ميديا، بكلمات مؤثرة حزنا على وفاتها.

ووفق المعلومات الأولية، فقد تعرضت الفنانة السعودية، لحادث مروري لم تكشف تفاصيله، وأدخلت بسببه إلى العناية المركزة، وسرعان ما فارقت الحياة.

وطالب عدد من المتابعين بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كما طالب عددا منهم بالدعاء لها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وتدشين صدقة جارية على روحها من خلال التبرعات الخيرية.

وشوق أيمن إحدى متسابقات برنامج "سعودى آيدول" تبلغ من العمر 22 عاما، وهي من مواليد المملكة العربية السعودية، ذاع صيتها واشتهرت بعد اشتراكها في برنامج المسابقات الفنية.