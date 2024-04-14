هام : مختص سعودي يحذر من عادات يفعلها كل الأطفال في السعودية تتسبب بقصر قامتهم

الرياض - محمد الاطلسي - أفاد الدكتور محمد الأحمدي-أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة- بأن واحد من الأسباب التي تؤدي إلى قصر قامة بعض الأطفال وعدم وصولهم للطول المناسب خلال نهاية هذه المرحلة العمرية، هو عدم تنظيم مواعيد نومهم، مشيرًا إلى أن فترات النوم هي التي يتطور فيها النمو، وليس فترات النهار كما يعتقد البعض.

وأدلى الأحمدي بمجموعة من التصريحات حول ذلك، خلال حديث له مع قناة «السعودية»، أكد فيه على ضرورة نوم الأطفال ليلًا وأن لا يمضي الليل على الطفل دون نوم، وخصوصًا بينما أصبحنا على مشارف شهر رمضان المبارك حيث يعتاد الكثير من الأطفال على السهر فيه.

وقال الدكتور الأحمدي:

" عمليات النمو لدى الأطفال لا تحدث إلا في فترة الليل ولا تحدث خلال النهار، والإهمال في ذلك ومشاكل الخلل في النوم قد ينتج عنه ألا يصل الطفل إلى أقصى طول لديه عند سن البلوغ... "

كما قدم الدكتور محمد نصيحة خلال حديثة، وجهها لكافة من يشربون كميات كبيرة من الماء قبل موعد الإمساك بفترة وجيزة خلال رمضان، وطلب منهم أن يتوقفوا عن ذلك، والسبب أن هذه الكمية بأكملها سيتخلص منها الجسم خلال فترة قصيرة، وأوضح:

"الطريقة الصحيحة هي توزيع شرب السوائل بكميات كافية خلال فترة الليل بمعدل كل ساعتين من (150 -200) مل حتى موعد آذان الفجر..."