فنان شهير ينتحر ويترك لزوجته رسالة صادمة!..المفاجأة من يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - عثر على جثة الفنان الروسي الشهير ومغني الأوبرا يفغيني كونغوروف مساء يوم 8 أبريل بالقرب من منزله في وسط موسكو.

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صرح بذلك لوكالة "نوفوستي" الروسية مصدر في شرطة موسكو.

وقال المصدر: "تم العثور على جثة يفغيني كونغوروف البالغ من العمر 40 عاما مساء الاثنين تحت نوافذ مبنى سكني في شارع زولوجيتشيسكايا في وسط موسكو. ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الوفاة هو الانتحار".

وقال ناطق باسم خدمات الطوارئ إن الفنان كتب قبل وقت قصير من وفاته رسالة إلى زوجته حيث أبلغها أنها ستجده ميتا. وبعد ذلك اتصلت الزوجة بالشرطة. وأوضحت أنه كان يعاني سابقا من مشاكل نفسية.

وحسب صفحة الفنان على شبكة "فكونتاكتي" (VK) الاجتماعية، فإنه ولد في 18 يوليو عام 1983 في مدينة زاريتشني بمنطقة سفيردلوفسك الروسية. وكان أحد النجوم في مسابقة "أحلى صوت " الموسيقية التلفزيونية.

وفي عام 2022 أصبح يفغيني كونغوروف فنانا دائما في مسرح كالينينغراد الموسيقي، وتلقى في يناير عام 2023 رسالة شكر من رئيس روسيا لمشاركته النشطة في الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمع الروسي ومساهمته الخاصة في تطوير الثقافة الروسية. وقد حاز كونغوروف لقب الاستحقاق في الفن الروسي.